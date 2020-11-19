В Красноярске выбрали поставщика реагента для подсыпки дорог

В город пришлда зима, а посыпать дороги нечем. Контракт на поставку средств против гололеда еще не подписан. Фото: Мария ЛЕНЦ

Тендер на закупку противогололедных реагентов для дорог Красноярска на сумму 196 млн рублей выиграла компания «Транссервис» – дочернее предприятие завода, производящего «Бионорд», против которого так долго боролись красноярцы.

По данным единого реестра (ЕГРЮЛ), юридический адрес пермской компании «Транссервис» совпадает с адресом «Уральского завода противогололедных материалов», который с 2017 года поставлял в Красноярск свою продукцию, об этом сообщает ТВК. И учредитель у них тоже один – Халэф Гильфанов.

При этом на торги, согласно информации с сайта госзакупок, кроме пермской компании никто больше не заявился. Контракт на поставку еще не заключен, на изучение документов отводится десять дней. Также производитель должен предоставить специалистам СФУ образцы для анализа, они давали свои рекомендации для выбора реагента и теперь проверят, насколько он подходит для наших условий.

И если юридические и технологические вопросы будут решены, то оснований отказаться от подписания контракта не будет.

И еще надо учесть, что зима на пороге, а посыпать дороги, по сути, нечем.