В Красноярском крае дети готовят сюрпризы для своих мам

Дети готовятся поздравлять своих мам с их праздником Фото: Мария ЛЕНЦ

На сайте «Комсомолки» продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Открытка для мамы - 2020», который медиахолдинг «Комсомольская правда» - Красноярск проводит совместно с компанией «Буарон» в преддверии Дня матери. В этом году он отмечается 29 ноября.

Напоминаем, что к участию в конкурсе приглашаются дети из Красноярского края в возрасте от 3 до 16 лет. Участники могут нарисовать портрет, пейзаж или натюрморт любимой маме. А еще – смастерить поделку, сделать аппликацию, вышить и даже сшить что-то необычное.

Кстати, на странице конкурса уже можно полюбоваться на работы первых участников. Многие ребята нарисовали и сделали цветы в подарок своим мамочкам.

Вот что написала Саша Лалетина из Лесосибирска под своим рисунком:

«Моя мама самая лучшая на свете. Я очень люблю ее. Для моей мамочки я нарисовала ее любимые цветы, тюльпаны. Хочу, чтобы мама была всегда счастливой!».

Рисунок САши Лалетиной Фото: Личный архив

Напоминаем, что прием работ продлится до 21 ноября включительно. С 23 ноября по 28 ноября – голосование на сайте kp.ru. С 29-30 ноября подведем итоги, а 1 декабря поздравим победителей.

Победят 5 участников, трое из них – лидеры голосования, еще двое – выбор редакции «Комсомольская правда» и партнера проекта.

Победители получат наборы канцелярии для рисования (краски, карандаши, фломастеры, кисточки, альбом и сумку) и книги, а также подарок от «Комсомолки».

Дмитрий Новиков сделал букет для мамы Фото: личный архив

Подробности на странице конкурса по этой ссылке.