Красноярцев будут лечить от коронавируса по телефону

Помощь по телефону - новая возможность получить помощь! Фото: Мария ЛЕНЦ

О новом способе лечения рассказал в своем Instagram губернатор края Александр Усс.

Центр дистанционного консультирования открыла красноярская поликлиника №14. Теперь пациенты, которые лечатся от коронавируса на дому, могут обратиться за консультацией удаленно. А врачи могут следить за динамикой заболевания, так как все данные о пациентах занесены в единый регистр.

Получить консультацию можно по номеру 205-22-33 с понедельника по субботу с 8:00 до 16:00.

Сall-центры по работе с COVID-19 должны быть созданы в поликлиниках края, но есть они далеко не везде.

Те, кто уже столкнулся с вирусом, знают, что куда-либо дозвониться практически невозможно. Даже по пустяковому вопросу. Дистанционное консультирование предполагает, что врач дает рекомендации, отвечает на вопросы пациента, то есть разговор будет не минутный.

Однако это хоть какая-то альтернатива многочасовым очередям в поликлинике, где рядом сидят и стоят больные и здоровые.