«Русский Уголь» сообщил о планах нарастить добычу каменного энергетического угля в Сибири

Компания «Русский Уголь» (входит в группу «САФМАР» Михаила Гуцериева) сообщила о планах по увеличению добычи каменного энергетического угля в Сибири. В частности, речь идет о расположенном в Красноярском крае разрезе Саяно-Партизанский и расположенном в Хакасии разрезе Кирбинский. На них добывают высококалорийный уголь марок «Д» и «Г».

Следуя конъюнктуре рынка, где сохраняется спрос на высококачественный высококалорийный российский энергетический уголь, компания намерена последовательно увеличивать производственные мощности этих разрезов, что позволит создать дополнительные рабочие места на Юге Сибири.

Введенный в эксплуатацию в 1991 г. разрез Саяно-Партизанский в 2018 г. впервые вышел на годовой объем добычи в 1 млн тонн угля. Планируется, что в 2020 г. на нем будет добыто 1,3 млн тонн топлива, что на 200 тыс. тонн выше показателей 2019 г. В перспективе предприятие выйдет на годовой объем добычи в 1,5 млн тонн угля.

На разрезе Кирбинский, который вошел в состав «Русского Угля» в 2019 г., в 2020 г. планируется добыть свыше 1,9 млн тонн угля. В перспективе предприятие может выйти на годовой объем добычи в 4 млн тонн, а также перерабатывать топливо благодаря введению в эксплуатацию новых обогатительных мощностей.

«Русский Уголь» планирует последовательно инвестировать не только в развитие парка техники и инфраструктуры предприятий, но и в экологические и социальные программы на Юге Сибири. Рост производственных мощностей в перспективе позволит создать новые рабочие места в Красноярском крае и Хакасии и увеличить налоговые отчисления.

За год численность работников разреза Кирбинский выросла с 200 до 320 человек. Также предприятие увеличило объем налогов и взносов: в 2017 году сумма выплат составляла порядка 11 млн рублей, а в 2019 году сумма налогов и взносов выросла до 181 млн рублей, в том числе в республиканский и местные бюджеты Хакасии поступило 93 млн рублей.