В Солнечном завершен первый этап благоустройства парка. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске в микрорайоне Солнечный завершен первый этап благоустройства парка. Работы на месте пустыря начались в июне 2020 года. Стоимость контракта – около 40 млн рублей, но больше половины суммы подрядчику придется вернуть в виде штрафов.

За 4 месяца строители уложили тротуары и велодорожки, установили уличную мебель и наружное освещение, обустроили событийную площадь, детскую и спортивную зоны. Ход работ контролировал специальный штаб под руководством главы Советского района Дмитрия Дмитриева.

Детская площадка в парке. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Рабочая группа, активисты района и специалисты дважды в неделю осматривали строительную площадку, выслушивали пожелания и замечания жителей. Но подрядная организация ООО СПК «Сфера» недочеты не устраняла, затягивала сроки выполнения работ. Осенью кураторы, представители администрации и заказчика приезжали на объект каждый день.

В октябре ООО СПК «Сфера» выдали 12 актов о выявленных дефектах. Организацию ждет большая претензионная работа. За нарушение обязательств по контракту подрядчику весь сезон назначались штрафы, их сумма – более 21 млн рублей.

- Все запланированные для первого этапа работы выполнены. Но и мы, и жители видим, что есть большие вопросы к качеству работ, - сказал Дмитрий Дмитриев. – Заказчик проводит претензионную работу с подрядчиком, вопросы будут решаться в судебном порядке. Деньги, которые подрядчик отторговал по контракту, в полном объеме однозначно не получит.

Тренажеры на спортивной площадке. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Сейчас идет подготовка к второму этапу строительства сквера в 2021 году.

Жители микрорайона Солнечный принимали активное участие в обустройстве парка. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Значительный вклад в строительство парка внесло ООО «Русский лес». Компания выделили более 4 млн рублей, в том числе на изготовление проектной документации и коммуникаций. Кроме того, с компанией достигнута предварительная договоренность о финансировании строительства визит-центра и фонтана в 2021 году.

А жители района приняли активное участие в озеленении, высадили именные и семейные деревья, всего 173 дерева и 143 кустарника.