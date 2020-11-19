Следком Хакасии выясняет причины пожара, в котором погибли четыре строителя Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии при пожаре погибли четыре строителя. Информация о трагедии поступила в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сегодня, 19 ноября, ранним утром. Следователи завели уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В пресс-службе следкома сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск предварительную информацию по делу. Вблизи села Белый Яр (это Алтайский район Хакасии) находится производственная база. На ее территории было двухэтажное жилое строение. На втором этаже и жили мужчины, которых владелец базы нанял для строительства. Младшему было 25 лет, старшему 41 год, двум другим 35 и 38 лет.

Когда начался пожар, они спали. Предположительно, во сне задохнулись угарным газом, поэтому не смогли покинуть помещение. Причиной пожара могло стать замыкание электропроводки из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

В рамках расследования уголовного дела опрашиваются очевидцы, назначена пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы.