ВТБ выдал больше 150 млрд рублей по ипотеке с господдержкой

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Клиенты ВТБ оформили 50 тысяч льготных ипотечных кредитов в рамках госпрограммы на сумму более 150 млрд рублей. Банк готов полностью удовлетворить спрос своих заемщиков на кредиты под 6,1%.

Наибольшая доля продаж в рамках льготной ипотеки формируется в Московском регионе – 28% по числу сделок и 48% – по объему выдач. Всего в Москве и области заемщики оформили 13,8 тыс. кредитов на 71,5 млрд рублей. Высокую активность проявляют также жители Санкт-Петербурга и Ленобласти (объем выдач здесь превысил 18 млрд рублей), Республики Татарстан (6,2 млрд), Новосибирской области (5 млрд) и Краснодарского края (4,5 млрд).

Средний размер кредита в рамках программы составляет 3,1 млн рублей при среднем размере первого взноса 33%. В основном ипотеку с госсубсидией оформляют на 18 лет.

«Мы видим, что высокий спрос на льготную ипотеку сохраняется даже после продления ее «дедлайна» – за первую половину ноября ВТБ выдал по ней почти 13 млрд рублей кредитов. Это доказывает своевременность решения о расширении ее условий на следующий год. Мы стремимся сделать ипотеку доступной как можно большему числу российских семей, поэтому готовы в полном объеме удовлетворить спрос клиентов на оформление жилищных кредитов», – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ.