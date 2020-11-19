В Красноярске завод «Красмаш» увеличил производство кислорода для больниц. Фото: оперативный штаб по ситуации с коронавирусом

В Красноярске завод «Красмаш» увеличил производство кислорода в два раза, сообщает краевой оперативный штаб по ситуации с коронавирусом. С такой просьбой к руководству предприятия обратилось министерство здравоохранения региона. Там пояснили, что кислород жизненно необходим пациентам с коронавирусом, у которых заболевание протекает в форме тяжелой пневмонии. Сейчас в месяц на «Красмаше» выпускают до 1 тысячи тонн кислорода в месяц. Для этого задействованы две установки, они работают без перерыва, круглосуточно.

Добавим, что пока ситуация с коронавирусом в крае продолжает оставаться напряженной. По статистике за минувшие сутки заразились 335 человек, темпы прироста составили 1,1 %. К сожалению, растет и количество летальных исходов. В группу риска входят люди с заболеваниями дыхательной, эндокринной, сердечнососудистой системы. У них пневмония развивается быстрее, а организм сопротивляется слабо, таких пациентов помещают на кислородную поддержку.