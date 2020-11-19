В Красноярске на острове Татышев начали строить причал

Вот таким дорлжне быть причал. Фото: администрация Красноярска.

Новость о строительстве причала в западной части острова Татышев появилась на официальном сайте администрации Красноярска.

Он станет первым из шести для швартовки малых судов в Красноярске.

Это будет не просто причал, а общественное пространство вдоль набережной Енисея с алллеями, освещением, детским городком. В проекте заложена и доступность территории для маломобильных горожан.

«Бережное отношение к уникальной природной среде острова – основной принцип проводимых работ», - отметил исполняющий обязанности руководителя главного управления молодежной политики и туризма Владимир Лебедев. Кстати, при строительстве будут использовать натуральные материалы.

Проект разработан ООО «Бюро Архитектон». Площадь территории - 4744 кв. метра. Сумма контракта - 8,5 миллионов рублей, это средства краевого бюджета.

Где сейчас нужнее эти деньги, на строительстве причала или в здравоохранении – вопрос риторический, ответ у каждого будет свой.