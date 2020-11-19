«Но вы в небе, крылатый доктор»: в Красноярске вертолет санавиации назвали именем врача, умершего от коронавируса

Фото: Инстаграм Красноярской краевой клинической больницы.

В Instagram краевой больницы опубликовали фотографию вертолета с надписью «Илья Житков, врач санавиации».

Он работал в санавиации краевой больницы и последние два месяца своей жизни вывозил тяжелобольных из «красной зоны» в Северо-Енисейском районе. Его не стало 6 августа.

Фото со страницы Dmitriy Terskov в Facebook.com

Два месяца на передовой привели к заражению. Спасти доктора не удалось.

«Комсомольская правда»-Красноярск рассказывала о 54-летнем докторе Илье Житкове, он 30 лет проработал в санавиации. «Житков был настоящий мастер - он всегда довозил пациента живым. В воздухе у него не умирали. Он спас сотни и сотни людей. Вас будет очень не хватать больным в отдаленных уголках Красноярского края, Илья Анатольевич. Но вы в небе, крылатый доктор - как всегда", - написала тогда в Фейсбуке Елена Семенова.

Так и случилось. Илья Житков снова в небе, его имя вместе с вертолетом, на котором он спасал больных. И не уберегся сам…