На красноярскую компанию подан иск на 1 миллиард рублей за порчу плодородной почвы

Сельскохозяйственные земли в особом статусе, вести добычу на них нельзя! Фото: Мария ЛЕНЦ

Россельхознадзор подал иск в Арбитражный суд Красноярского края к ООО «Горизонт», работающей в Березовском районе. Эта компания добывает песчано-гравийную смесь в том числе и между Березовкой и Сосновоборском. Причем, земельный участок принадлежит хозяйке этой компании и разрешение на добычу получено! Казалось бы, все законно. Но оказалось, что нет.

В 2019 году в региональное управление Россельхознадзора поступила информация об этом карьере, специалисты ведомства провели внеплановую выездную проверку и выяснили, что при добыче песчано-гравийной смеси уничтожено 5,1 га плодородного слоя почвы и еще 1,3 га испорчено тем, что сюда перемещали снятый грунт.

Несмотря на то, что этот участок оформлен законно, вести на нем добычу было нельзя, поскольку это земли сельскохозяйственного назначения.

В иске управление Россельхознадзора несколько требований к ООО «Горизонт»: разработать проект рекультивации земель и привести участки в пригодное для сельского хозяйства состояние, а также заплатить штраф 1,03 млрд руб. в доход бюджета Березовского района в счет возмещения вреда.

Нанесенный земле ущерб специалисты вычислили по формуле, утвержденной Минэкологии РФ.