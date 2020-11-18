Глава Железногорска Игорь Куксин заболел коронавирусом

Игорь Куксин заболел коронавирусом Фото: gorodovoy26

Глава Железногорска заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают Gornovosti. Заболевание протекает в легкой форме, Игорь Куксин лечится амбулаторно. Его обязанности временно исполняет первый заместитель по ЖКХ Алексей Сергейкин. Но при этом мэр остается на постоянной дистанционной связи с подчиненными.

Добавим, что в середине осени Железногорск стал лидировать по ежедневному росту числа инфицированных в регионе. Поэтому власти приняли решение о закрытии города. Оформление пропусков на КПП приостановлено до стабилизации ситуации.

Жители города в соцсетях желают скорейшего выздоровления Игорю Куксину: «Здоровья Игорю Германовичу, это никому не пожелаешь, скорейшего выздоровления!».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, губернатор Хакасии Валентин Коновалов вылечился от коронавируса. На своей страничке в соцсети он написал, что получил отрицательный анализ и готов с 18 ноября выйти на работу. Напомним, глава республики ровно месяц провел на больничном. О его заболевании стало известно 17 октября.