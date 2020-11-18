На красноярском перекрестке Брянская - Вейнбаума установят новые светофоры

15 участков в городе станут безопаснее Фото: admkrsk.ru

В этом году в краевом центре несколько участков улично-дорожной сети станут безопаснее.

В микрорайоне «Солнечный», например, обустроили островок безопасности. Появился он на улице Славы и 60 лет образования СССР и разделил длинный пешеходный переход - один из самых оживленных в районе, ведь неподалеку находится спортивный комплекс, а также рынок и магазины.

- Несмотря на то, что переход был оборудован светофором, для пешеходов и водителей он был довольно опасен, - пояснили в пресс-службе департамента городского хозяйства. - На перекрестке часто приходилось дежурить патрулям ГИБДД. Островок безопасности должен исправить ситуацию, здесь можно дождаться разрешающего сигнала светофора тем, кто не успел перейти дорогу.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в 2020 году только по муниципальным контрактам на 50 опасных участках города (их еще часто называют – очаги концентрации дорожно-транспортных происшествий) были устроены островки безопасности, пешеходные ограждения, светофоры, искусственные дорожные неровности, нанесена особая разметка.

Сейчас в работе у специалистов еще 15 таких участков:

15 участков, где проводятся работы Фото: admkrsk.ru

- на Рейдовой в районе дома №45 появятся заездные карманы на автобусных остановках;

- на перекрестке Грунтовой и Котовского появятся новые светофоры и дорожные знаки;

- на пересечении Водянникова и Зои Космодемьянской сделают пешеходный тротуар;

- на перекрестке Брянской и Вейнбаума появятся новые светофоры.

В администрации отметили, что все эти работы проводятся по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».