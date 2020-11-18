В Красноярском крае 15-летний подросток купил машину и катался на ней ночью пьяный

Сотрудники ДПС остановили машину, которой управлял пьяный подросток Фото: Мария ЛЕНЦ

В Рыбинском районе пьяный подросток попался пьяным за рулем. Об этом сообщили в краевой полиции.

Это было около двух часов ночи в селе Новая Солянка. Экипаж ДПС остановил автомобиль «ВАЗ-2101». За рулем был 15-летний школьник – пьяный и без водительских прав.

- На место был вызван законный представитель ребенка, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД по краю. - В присутствии матери у подростка установили состояние алкогольного опьянения. Результаты прибора показали 0,34 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Как выяснилось, парнишка на свои деньги купил автомобиль. И даже родители об этом не знали. Мама уверяла, что понятия не имела о приобретении сына.

За то, что несовершеннолетний ребенок находился в неположенное время на улице, да еще и пьяный управлял машиной, были составлены административные материалы. Родителей могут привлечь к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.