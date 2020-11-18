В поликлиники Красноярского края начали поступать лекарства для лечения пациентов, которые лечатся от COVID-19 на дому

В поликлиниках начнут выдавать бесплатные лекарства Фото: Мария ЛЕНЦ

В районные поликлиники начали поступать лекарства, которые будут направлены для лечения пациентов, болеющих коронавирусом и полчающим лечение на дому. Об этом сообщили в оперштабе.

На эти цели выделено 107 миллионов рублей, что позволит до конца года обеспечить лекарствами 13 700 пациентов на амбулаторном лечении.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, выписку льготных рецептов начали детские и взрослые поликлиники краевого центра, 9 медицинских учреждений в районах края, а также одна частная поликлиника (работает в системе ОМС). За два дня пациентам выдали 626 упаковок лекарств.

- Всего в рамках первого транша закуплены 22 тысячи упаковок противовирусных, жаропонижающих и антибактериальных препаратов, - прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения края. - Лекарства распределены по всем медицинским организациям, имеющим прикрепленное население.

Сейчас завершается поставка препаратов в районы края, идет процесс приемки и маркировки в поликлиниках. До конца текущей недели поликлиники приступят к выдаче бесплатных лекарств.