«Россети Сибирь» в Красноярском крае получили паспорт готовности к зиме

«Россети Сибирь» получили паспорт готовности к зиме. Фото: «Россети Сибирь»

В Красноярском крае «Россети Сибирь» получили паспорт готовности к зиме. Получение документа является обязательной процедурой подтверждения готовности энергокомпании к зимнему периоду, когда сети испытывают наиболее высокую нагрузку.

Паспорт генеральному директору компании «Россети Сибирь» Павлу Акилину вручил глава энергохолдинга «Россети» Павел Ливинский.

- Условия подготовки к зиме в этом году осложнила эпидемическая ситуация. Но нам удалось в полном объеме без отклонений от графиков выполнить все мероприятия по ремонту и замене оборудования. Благодаря взаимодействию с губернаторами и главами республик, не возникало больших проблем с поставками оборудования через закрытые на карантин сибирские регионы. Электросетевой комплекс готов к бесперебойной работе зимой, - отметил генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин.

На ремонтные работы в филиале Россети Сибирь - «Красноярскэнерго» в 2020 году направили 643 млн рублей. Всего же на ноябрь освоено около 688 млн рублей (107% от годового плана). Отремонтировано более 4,8 тысяч километров воздушных линий электропередач 0,4-110 кВ, 938 единиц оборудования подстанций 35-110 кВ, 423 трансформаторных подстанций 6-10 кВ, расчищено от деревьев и кустарников 2320 га трасс просек в охранных зонах ЛЭП.

Всего же «Россети Сибирь» направили на техобслуживание и ремонт электросетевой инфраструктуры 6,3 млрд рублей.

Электросетевой комплекс края готов к бесперебойной работе зимой. Фото: «Россети Сибирь»

- Выдача паспортов готовности - заключительный этап в напряженной работе по подготовке объектов энергетики к прохождению осенне-зимнего периода. Получение паспорта значит, что необходимые мероприятия на объектах организациями выполнены, оборудование исправно, накоплен нормативный запас топлива, уровень профессиональной подготовки персонала соответствует предъявляемым требованиям, - прокомментировал министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев.

Аварийный запас укомплектован на 100 %, подготовлены автотранспорт и спецтехника, резервные источники электроснабжения. На случай нештатных ситуаций готовы оперативные аварийно-восстановительные и ремонтные бригады.

Кроме того, красноярский филиал компании заключил соглашения о взаимодействии с местными администрациями и Главным управлением МЧС России по краю, территориальными сетевыми и подрядными организациями.

Отметим, что в компании «Россети Сибирь» принимают максимальные меры для защиты здоровья персонала и подрядных организаций в условиях пандемии: дезинфицируют помещения, подготовлен запас средств индивидуальной защиты, регулярно проводится тестирование сотрудников на COVID-19.