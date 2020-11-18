В Туве водителя, насмерть сбившего женщину, помогли задержать очевидцы

Предполагаемого виновника ДТП помогли задержать очевидцы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кызыле 13 ноября под колесами автомобиля погибла женщина, а водитель попытался скрыться. Его помогли задержать очевидцы. Об этом рассказали в ГИБДД Республики.

Все произошло в девятом часу вечера. «ВАЗ-21144» двигался по улице Энергетиков, впереди ехала «Mazda Bongo». При ее обгоне 24-летнии водитель «ВАЗа» выехал на «встречку», там машину занесло и ее отбросило на обочину прямо на двух пешеходов – это была 50-летняя женщина и ее 12-летняя дочь.

- Мы вместе с сыном ехали домой, нас обогнала машина, мы ее пропустили, - рассказала пассажирка «Mazda Bongo» Аи лана Доржуевна Иргит. – Но водитель выехал на обочину. Сын захотел посмотреть, мало ли, вдруг что-то с машиной и водитель пострадал. Мы вернулись и увидели женщину, лежащую на обочине.

Пострадавшая была без сознания, рядом плакала девочка. Виновник же ДТП попытался скрыться.

Пока мать пыталась оказать первую помощь сбитой женщине, ее сын, 18-летнии Денис Сандан-оол, позвал на помощь других водителей и вызвал «скорую» и полицию.

- На призыв о помощи откликнулся водитель такси, которыи начал преследовать скрывавшегося на большои скорости виновника ДТП, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в МВД Республики. - В ходе погони пожелавшии остаться анонимным водитель такси позвонил в дежурную часть и ориентировал оперативного дежурного о маршруте «ВАЗ-21144». Водитель был задержан по «горячим следам» во дворе многоквартирного дома.

Пострадавшая женщина скончалась от тяжелых травм до приезда медиков. Ее дочь сейчас находится в реанимации Республиканскои больницы №1 города Кызыла.