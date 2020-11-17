Красноярскому депутату оставили в силе приговор за крупную взятку с вымогательством. Фото: сайт ЗС.

Осужденному за крупную взятку с вымогательством экс-депутату Заксобрания Красноярского края Сергею Титову не удалось обжаловать приговор. Об этом сообщили в пресс-службе суда региона.

Напомним, Титова приговорили в 8 годам колонии строгого режима. По данным следствия, весной 2018 года он предложил директору одного из энергоснабжающих предприятий изменить действующий тариф. А именно – сообщил, что может поспособствовать его завышению, Понятно, за определенную мзду (взятку в 4 миллиона рублей и половину уставного капитала предприятия стоимостью около 5 миллионов). Для этого у него якобы имеются полномочия.

Кроме того, Титов «высказал угрозы использования своих полномочий, авторитета и обширных связей для проведения различных проверок и ревизий, которые приведут к негативным последствиям для самого директора и возглавляемого им предприятия».

Топ-менеджер компании с мая 2018-го по июнь 2019-го передал ему частями 4 миллиона рублей. На депутата завели уголовное дело, он был задержан сотрудниками ФСБ. И вот приговор – 8 лет.

Защита не согласилась с решением, подала апелляцию. И сегодня, 17 ноября, краевой суд пересмотрел приговор Железнодорожного. В итоге его было решено оставить без изменений.

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