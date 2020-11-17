В Красноярском крае водитель KIA вылетел под грузовик и разбился насмерть

Водитель KIA вылетел под грузовик и разбился насмерть. Фото: Ачинск, общественное движение.

В Ачинском районе Красноярского края сегодня, 17 ноября, случилась страшная авария: водитель KIA RIO вылетел под грузовик и разбился насмерть. Об этом сообщило информагентство «Запад24».

Все произошло около семи часов утра на 654-м километре дороги Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, 37-летний мужчина за рулем KIA , двигаясь со стороны Красноярска, выехал на полосу встречного движения. В тот момент на ней находился малолитражный грузовик ISUZU ELF.

Удар был таким сильным, что переднюю часть иномарки снесло, а «воровайку» перевернуло. Водитель KIA погиб на месте от тяжелых травм, его пассажира увезли на скорой. Все обстоятельства случившегося выясняют полицейские, проводится доследственная проверка.

Грузовик перевернулся от сильного удара. Фото: Ачинск, общественное движение.

- Недели три назад на этом же месте тоже один такой через сплошную на обгон пошел прямо на меня, - комментируют в соцсетях. - Метров за 10 успел он вернуться в свою полосу, благо там разрыв между машинами был.

- Там постоянно так летают.

- Говорят, водитель KIA уснул. Соболезную близким.