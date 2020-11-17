Банк «Открытие» продлевает действие «Госпрограммы 2020» по ставке 5,99%

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Банк «Открытие» продлевает действие специальных условий по «Госпрограмме 2020». Взять кредит в «Открытии» на покупку жилья в рамках программы можно по ставке 5,99%.

«Госпрограмма 2020» предусматривает покупку квартиры в новостройке у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 6 млн руб. для остальных регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса – от 15%. По кредитам с первоначальным взносом менее 20% применяется надбавка 0,5%. Стать заемщиком по госпрограмме может любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса.

Банк предлагает безвизитную технологию выдачи ипотечных кредитов. Подать заявку на ипотеку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно онлайн, а оформить сделку можно на территории застройщика или в любой другой удобной локации – необходимые документы на подпись привезет сотрудник банка.

«Ипотека с господдержкой пользуется большим спросом у россиян, и мы рады предложить нашим клиентам одни из лучших условий по программе на рынке», - говорит Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».