Купила хиджаб и получила загранпаспорт: девушке из Минусинска дали 3,5 года за попытку уехать к террористам

Девушке из Минусинска дали 3,5 года за попытку уехать к террористам. Фото: Мария ЛЕНЦ

Девушка 19 лет из Минусинска (Красноярский край) пошла под суд по опасной статье – за пропаганду терроризма и подготовку к войне на стороне боевиков. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону и РХ.

Как выяснилось, с февраля по март 2020 года она комментировала в соцсетях материалы других авторов, прямо призывая к терактам, оправдывая и пропагандируя насилие.

Но это далеко не все. По версии следствия, словами не ограничилось. Девушка стала готовиться к отъезду за рубеж, к представителям запрещенной организации: получила загранпаспорт, купила необходимую одежду - хиджаб и платья в пол, разработала маршрут, но так никуда и не уехала. Впрочем, по не зависящим от нее причинам.

Когда о намерениях стало известно, было возбуждено уголовное дело по частям статьи «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» и «Приготовление к участию в деятельности террористической организации». Недавно прошел суд. Несостоявшаяся террористка получила реальный срок – три с половиной года в колонии общего режима.