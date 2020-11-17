За 10 месяцев 2020 года «Русский Уголь» на 6% увеличил добычу на разрезе Саяно-Партизанский

За январь – октябрь 2020 г. компания «Русский Уголь» (входит в группу «САФМАР» Михаила Гуцериева) на 6% - до 995 тыс. тонн - увеличила добычу каменного энергетического угля на расположенном в Красноярском крае разрезе Саяно-Партизанский. Планируется, что по итогам 2020 г. на разрезе будет добыто 1,3 млн тонн топлива, что на 200 тыс. тонн превосходит показатели 2019 г. В ближайшей перспективе производственная мощность разреза продолжит расти и составит 1,5 млн тонн угля в год, сообщил представить угледобывающей компании.

Для наращивания производственной мощности на разрез поступает новая горнотранспортная техника. В ноябре 2020 г. к транспортировке угля и вскрышных пород приступил новый автосамосвал БелАЗ-7555Н грузоподъемностью 55 тонн.

«Новый вскрышной самосвал позволит поднять процент технической готовности технологического автотранспорта разреза Саяно-Партизанский. За последние три года на предприятие поступило 7 автосамосвалов БелАЗ-7555. Всего на разрезе 19 автосамосвалов белорусского производства, из них 13 шт – 7555В, 3 шт – 7555D. 3 шт – 7555Н, все грузоподъемностью 55 тонн», - рассказал главный механик разреза Саяно-Партизанский Сергей Железцов.

В 2020 г. на разрез также поступят новый автомобиль КАМАЗ с кран-манипуляторной установкой и вилочный погрузчик грузоподъемностью 12 тонн с навесным шиномонтажным оборудованием. А в 2021 г. предприятие планирует начать строительство современных очистных сооружений и технологической автодороги к ним.

Разрез Саяно-Партизанский ведет добычу высококалорийного каменного энергетического угля марок «Д» и «Г» открытым способом. Благодаря своим качественным характеристикам Саяно-Партизанский уголь пользуется активным спросом как на внутреннем, так и на международном рынках. Его потребителями являются сектор большой энергетики, предприятия ЖКХ, федеральные и промышленные структуры. Сибирское твердое топливо также пользуется стабильно высоким спросом у импортеров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.