Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Красноярском крае. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае объявлено экстренное штормовое предупреждение. Ночью 18 ноября на юге Таймыра возможен ураганный ветер скоростью 15-20 метров в секунду, с порывами до 27 метров, метель, предупредили в Центре ГО и ЧС региона.

Если есть возможность, не стоит покидать помещения. Лучше переждать непогоду дома. На всякий случай единый телефон службы спасения – 112 (для звонков с мобильных телефонов).

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Какой будет погода на предстоящей неделе? Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в Красноярском Гидрометцентре (подробнее).