ВТБ упрощает процесс оформления ипотеки.

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ВТБ меняет требования к документам для получения ипотеки. Теперь клиенты могут оформить заявку на кредит со справками о доходе и занятости, полученными не в бумажной, а в электронной форме. Бумажные версии документов предоставлять в офис не требуется.

При оформлении заявки на ипотеку банк в электронном виде примет документы, подтверждающие доход клиента. Например, справку по форме 2-НДФЛ, если она подписана усиленной квалифицированной электронной подписью работодателя или сформирована на сайте Федеральной налоговой службы. Таким же образом может быть предоставлена и выписка с банковского счета, которую заемщик самостоятельно получает через дистанционные каналы обслуживания и направляет на электронную почту сотруднику ВТБ.

Документы о подтверждении занятости теперь также могут быть направлены для ипотечной заявки в электронной форме. Это либо копия трудовой книжки, заверенная работодателем, либо ее альтернатива – электронная выписка из ПФР, сформированная на сайте Госуслуг или es.pfrf.ru. При их подаче в банк важно, чтобы наименование последнего работодателя из выписки ПФР совпадало с данными в справке о доходах. Если информация не совпадает, заемщику необходимо будет дополнительно предоставить в банк копию трудовой книжки, сформированную на сайте Госуслуг или es.pfrf.ru. В связи с общим переходом на электронные трудовые ВТБ также примет их для оформления заявки на кредит.