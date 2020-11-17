ВТБ в Красноярском крае и Хакасии выдал рекордный объем ипотеки в октябре

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По итогам 10 месяцев 2020 года ВТБ в Красноярском крае и Республике Хакасия выдал более 8,2 тысячи ипотечных кредитов на 17 млрд рублей. Объем продаж стал рекордным и превысил не только результат за январь-октябрь прошлого года на 41%, но и всего 2019 года – на 7%.

В октябре спрос на ипотечные кредиты ВТБ в регионе превысил рекордные значения этого года, зафиксированные ранее. В сентябре объём выдачи составил чуть более двух млрд рублей, в октябре – 2,4 млрд рублей.

В связи с общим снижением ставок в течение года активный спрос заемщики проявляют к рефинансированию своих действующих кредитов. За 10 месяцев их доля достигла 35% (по объему продаж) против 14% за аналогичный период 2019 г. Всего с начала года более трех тысяч клиентов смогли снизить свои ставки благодаря предложению ВТБ и оформить ипотеку на 5,9 млрд рублей.

Еще одним драйвером роста остается «Ипотека с господдержкой 2020», ставка по которой в ВТБ установлена на уровне 6,1%. Снижение ставки по программе в сентябре текущего года способствовало росту клиентского спроса. Среди кредитов, выданных в октябре 2020 года на строящееся жилье, 94% приходится на кредиты в рамках «Ипотека с господдержкой 2020». За все время работы по программе – с апреля по ноябрь – ВТБ в Красноярском крае и Хакасии выдал 942 кредита на сумму более 2,3 млрд рублей.