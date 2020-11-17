Лихачу, опрокинувшему машину Росгвардии в Красноярском крае, назначили наказание. Фото: ГУ МВД России по региону.

Лихачу, который в пьяном виде снес в кювет машину Рогвардии в Ужуре Красноярского края, назначили наказание – 15 суток ареста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Напомним, «Комсомольская правда – Красноярск» уже рассказывала об этой истории. Она случилась в субботу, 14 ноября, и попала на видео.

Как видно на записи, патрулируя улицы, сотрудники ДПС заметили подозрительную «шестерку». Поняв, что к нему направляется инспектор, водитель резко сдал назад, врезался в мусорный бак, дал по газам и скрылся. Экипаж ГИБДД с сиреной и включенными маячками за ним.

Дальше еще фееричнее: нарушитель петляет по проезжей части. В любой момент может произойти авария. Решено привлечь сотрудников вневедомственной охраны. Увидев впереди машину с «мигалками», беглец, по-видимому, отчаялся уйти и… опрокинул патрульное авто в кювет. Туда же скатился сам. В итоге и он, и сотрудники охраны получили травмы.

Вскоре выяснилось, за рулем был 31-летний мужчина. Причем без прав и пьяный – прибор показал 0.77 мг/л.

- За неповиновение полицейским (а его несколько раз призывали остановиться) на водителя составили протокол, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю. – Мировой судья назначил ему наказание – 15 суток ареста.

Кроме того, нарушитель попал еще под 10 (!) административных протоколов: за езду без прав, пьяное вождение, отсутствие документов, управление неисправным авто, неиспользование ремня безопасности, проезд на красный, невыполнение требований инспекторов о включении поворотников и остановке, нарушение правил расположения машины и игнорирование обязанностей по обязательному страхованию ответственности.

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