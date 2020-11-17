Парень выложил в соцсети видео с пальбой из игрушечного пистолета и попал на штраф за жизнь без прописки. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске 18-летний парень, чтобы хайпануть, опубликовал в соцсетях видео, где палит из игрушечного пистолета. А в итоге заработал штраф за отсутствие регистрации, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

На днях в одной из норильских групп появился ролик: молодой человек стреляет из какого-то оружия. Вскоре полицейские выяснили, кто это.

И парень пояснил: решил заработать популярность в соцсетях. Вместе с приятелем записал ролик, на котором стреляет из игрушечного пистолета. Дальше на видеоряд наложили звуковые эффекты – настоящие выстрелы – и залили в соцсети.

Однако вместо хайпа только добавили себе проблем. На парней составили административные протоколы за «Мелкое хулиганство». Каждого оштрафовали на 600 рублей.

Кроме того, когда пробивали автора ролика, выяснилось: и он, и его отец живут в Норильске без регистрации. А это опять штрафы – 2 100 рублей. Хотели, как круче, а получилось…