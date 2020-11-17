Объявлено вознаграждение в 100 000 рублей за информацию о пропавшем в Хакасии табуне лошадей. Фото: ЧП - Хакасия.

В Хакасии объявлено вознаграждение – 100 000 рублей – за информацию о пропавшем табуне лошадей. Об этом сообщили «Комсомольской – правде – Красноярск» в паблике ЧП – Хакасия.

Табун в 19 голов потерялся еще неделю назад в Бейском районе. Как рассказал 19rus.info хозяин лошадей Александр, он предполагает, что животных увели. По следам было видно, они ведут к дороге и возле нее теряются. Скорее всего, табун погрузили в фуру и сейчас куда-то транспортируют, предполагает мужчина.

Хозяин не скрывает: эта потеря для него – разорение. Как теперь жить, чем зарабатывать, не знает. Поэтому просит о помощи, назначил крупное вознаграждение за помощь в розыске табуна.

КОНКРЕТНО

Повторимся, в табуне 19 голов. Во главе рыжий жеребец, горбоносый, чуб стриженый. Масти лошадей: чалая, каряя, серая с карим жеребенком, каряя с белыми ниже колена ногами, гнедая с белой задней ногой, бурая (на одном бедре тавро «В», на другом «6», рыжий жеребчик…

ВАЖНО

За любую достоверную информацию хозяин обещает хорошее вознаграждение. За сведения о ТОЧНОМ нахождении табуна – 100 000 рублей. Звонить +7 952 746 94 48, Александр (Хакасия).