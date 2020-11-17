В Красноярске фермеры со всего региона привезут свою продукцию на краевую ярмарку

На ярмарке - только фермерская продукция! Фото: Мария ЛЕНЦ

С 18 по 21 ноября в МВДЦ «Сибирь» пройдет краевая ярмарка свежих продуктов «Осень». Фермерскую продукцию привезут из разных районов Красноярского края и Хакасии.

На ярмарке покупатели смогут приобрести мясную, молочную и рыбную продукцию, а также хлебобулочные изделия, мед от разных производителей, чай, кофе и сладости. Будут и продукты для праздничного стола. Например, мяса марала, которое поможет в борьбе с авитаминозом, улучшит иммунные функции организма и нормализует обменные процессы.

Производители будут устраивать вкусные дегустации, практически все представленные товары покупатели смогут попробовать. Также фермеры обещают своим покупателям привлекательные цены.

«Комсомольская правда» традиционно участвует в краевой ярмарке свежих продуктов «Осень», в частности, будет много тематических кулинарных книг, их можно найти на стенде В44.

Где

МВДЦ «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

Когда

18 – 20 ноября с 10:00 до 18:00

21 ноября с 10:00 до 16:00

Вход свободный.