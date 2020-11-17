В Красноярске ушла под лед машина с двумя людьми. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске ушла под лед машина с двумя людьми. Все случилось накануне, 16 ноября, на одной из проток Енисея, сообщили «Комсомольской правде – Красноярск» в КГКУ «Спасатель».

- Выезжали по сообщению диспетчера ЕДДС, что на реке автомобиль провалился под лед. Необходима помощь в эвакуации двух человек. Но помощь не потребовалась, - пояснили в отряде.

Пострадавшие сумели выбраться сами – еще до приезда сотрудников МЧС.

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