В Красноярске ушла под лед машина с двумя людьми.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске ушла под лед машина с двумя людьми. Все случилось накануне, 16 ноября, на одной из проток Енисея, сообщили «Комсомольской правде – Красноярск» в КГКУ «Спасатель».
- Выезжали по сообщению диспетчера ЕДДС, что на реке автомобиль провалился под лед. Необходима помощь в эвакуации двух человек. Но помощь не потребовалась, - пояснили в отряде.
Пострадавшие сумели выбраться сами – еще до приезда сотрудников МЧС.
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