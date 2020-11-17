Четыре красноярских бара крупно оштрафуют за работу после 23.00. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сразу четыре популярных в Красноярске бара поймали на работе после 23 часов, а, значит, их ждут крупные штрафы – до 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, по указу губернатора края, из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса, с 24 октября всем точкам общепита запрещено обслуживать посетителей с 23.00 до 7.00.

Однако серьезностью ситуации прониклись не все. Это еще раз доказал рейд, проведенный в пятницу вечером, 13 ноября, сразу в трех районах – Центральном, Октябрьском и Советском.

Всего проверяющие – полицейские, депутаты Горсовета и сотрудники службы городовых – побывали в 19 заведениях. Большинство были закрыты, но были и исключения: «Рок Джаз кафе», « Бар Булгаков», Famous Music & Food» и «Хулиган бар» продолжали работу после 23.00. Теперь собственников привлекут к административной ответственности.

Кроме того, проверили 12 точек сети «Пивной причал». Пять из них продавали спиртное после одиннадцати часов, за что тоже будут наказаны полицией.

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