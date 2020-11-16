В Минусинске заработает дополнительная медицинская лаборатория для проведения тестов на коронавирус

Новая лаборатория заработает в Минусинске Фото: Мария ЛЕНЦ

16 ноября губернатор Александр Усс провел очередное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

На прошлой неделе в Красноярском крае было развернуто 965 дополнительных мест в стационарах региона для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения края.

- Всего в госпиталях региона на сегодняшний день развернуто 6488 коек, - сказал Борис Немик. - На этой неделе в крае появятся еще 250 мест в стационарах. Также сформирован резерв медиков. Сейчас в него входят 270 человек - врачи, средний и младший медицинский персонал. Их будут привлекать для смены уже работающих или внезапно заболевших врачей.

Новая лаборатория для экспресс-тестов на коронавирус откроется в Минусинске. Сейчас там зафиксирован рост количества заболевших, а бесплатно тесты делает только лаборатория Роспотребнадзора. Свою помощь предложил почетный гражданин края и Красноярска Хазрет Совмен, он готов выделить средства.

Также во время заседания Александр Усс поручил проработать вопрос поставок лекарств.

Заседание оперштаба Фото: правительство края

- Прошу министерство здравоохранения предоставить мне список поставщиков, а также список лекарств, которых у нас не достает, - сказал губернатор. - Я буду звонить руководителям фармацевтических предприятий лично, и настаивать на поставках в наш регион конкретных препаратов.

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