«Стоит смог, летит пепел»: прокуратура проверит работу лесопилки в Богучанском районе после жалоб жителей

Ночной пожар местные жители сняли на видео и фото Фото: соцсети

Огромное зарево и клубы черного дыма: в ночь на 16 ноября жители Богучанского района снова стали свидетелями уничтожения отходов на одной из местных лесопилок.

Жители двух поселков - Гремучий и Красногорьевский – рассказали Новостям «ТВК Красноярск», что предприниматели каждую зиму сжигают отходы деревопроизводства, а они вынуждены вдыхать этот вредный дым.

- Приезжие предприниматели сжигают отходы от деревопроизводства, - рассказывают они. - Пожар в среднем длится 2-3 дня, стоит смог, повсюду летит пепел. Почему мы должны дышать этим дымом?

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что пожар, действительно, был минувшей ночью. Пламя охватило полторы тысячи квадратных метров. Но плановые работы там в это время не были запланированы. Поэтому Для проверки информации к месту было направлено отделение муниципальной пожарной охраны поселка Гремучий.

- По прибытии было установлено, что на территории частного предприятия производится сжигание отходов лесопиления на площади около 1500 квадратных метров, - сообщили в МЧС. - Угрозы распространения огня на производственные цеха, ближайшие населенные пункты нет. На территории предприятия сжигание контролируется силами работников предприятия.

Тем временем прокуратуру заинтересовала эта информация.

- Установлено, что около 19 часов 15 ноября 2020 году на принадлежащем ООО «Дракон-РТ» пункте переработки древесины произошло возгорание отходов лесопиления, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Согласно оценке специалистов угрозы распространения пожара и возникновения чрезвычайной ситуации нет, вокруг территории лежит снег, на месте дежурят сотрудники муниципальной пожарной части.

В настоящее время территориальная мобильная межведомственная рабочая группа устанавливают причины возгорания. Ситуация находится на контроле надзорных органов.