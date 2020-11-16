В Красноярске объявлен режим «черного неба»

В Красноярске объявлен режим НМУ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). В народе его еще называют «черное небо». Информация об этом опубликована на сайте Среднесибирского УГМС.

Что по срокам? С 18 часов 16 ноября и до 19 часов 18 ноября объявлены НМУ первой степени опасности. Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Простым языком: ветра не будет, а значит, вредные примеси будут зависать в воздухе над городом.

Город окутан дымкой Фото: Мария МИШКИНА

Напомним, в минувшие выходные многие жители жаловались на смог и неприятный запах. А пациенты, которые проходят лечение от коронавируса в домашних условиях, даже шутили:

«Запах черного неба этой зимой почувствуют не все».

«Я запах не чувствую, но вижу и могу представить, как это все пахнет».

Ранее специалисты Минэкологии края подтвердили, что превышение вредных веществ в городе все-таки было.

Утром город был еще, как в тумане Фото: Светлана ВАЛИУЛИНА

- Датчики территориальной сети наблюдения фиксировали превышения по мелкодисперсной пыли до 2 ПДК, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края. - Эту же информацию отражали и датчики общественных организаций. Кроме того, оборудование зафиксировало превышение по диоксиду азота до 2,3 ПДК в нескольких районах краевого центра.

Граница чистого воздуха и загазованного Фото: Светлана ВАЛИУЛИНА

Синоптики сообщают, что к вечеру 16 ноября подует западный ветер, и воздух станет чище. Но уже 17 ноября на город снова, скорее всего, опустится смог. В среду, 18 ноября, снова усиление ветра, который рассеет загрязняющие вещества, которые скопились в приземном слое.

Напоминаем, что при объявлении режима НМУ предприятиям рекомендовано снизить выбросы.

- Рекомендовано руководителям дошкольных образовательных учреждений не проводить прогулки воспитанников на открытом воздухе, - рассказали в пресс-службе управления образования города. - Школам рекомендовано воздержаться от прогулок в группах продленного дня и от проведения уроков физической культуры на улице.

ВАЖНО

Сообщать о дымке, неприятном запахе в воздухе или любом нарушении природоохранного законодательства можно по телефону круглосуточной горячей линии министерства: 8800-20-11-116.

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Круглосуточная дежурная служба инспекторов Минэкологии края и передвижная эколаборатория на выходных работала в усиленном режиме. Связано это как раз со шквалом звонков на «горячую линию» ведомства от горожан. Люди жаловались на смог, запах и дымку. Всего за два дня поступило 90 звонков (подробнее).