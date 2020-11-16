Сразу две красноярские школы закроют на капитальный ремонт

Школы закрывают на капитальный ремонт Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на долгосрочный ремонт закроют две школы – №86 (улица Л. Чайкиной, 5) в Железнодорожном районе и №70 в Советском районе (улица Аэровокзальная, 4г). Оба здания были возведены еще в шестидесятых годах.

- По результатам технических заключений специализированной организации об итогах детального обследования строительных конструкций и систем инженерного обеспечения зданий эти школы признаны аварийными и подлежат капитальному ремонту, - сообщили в пресс-службе управления образования города. - Напомним, первый корпус школы №86 на Комбайностроителей, 8 из-за аварийности закрыли этим летом.

В марте прошлого года в городе была создана рабочая группа, в которую вошли специалисты главного управления образования, департаментов градостроительства, муниципального имущества, социального развития, управления архитектуры и депутаты городского Совета. Ее представители и организовали комплексное обследование школ, которые были возведены в советское время.

В школе № 86 фактически обучаются 914 школьников, в школе № 70 – 457. Как они будут учиться дальше? В ближайшее время в этих общеобразовательных учреждениях проведут родительские собрания. Руководству предстоит рассказать родителям, как в дальнейшем будет проходить учебный процесс.

- Мы просим родителей с пониманием отнестись к закрытию школ – этот шаг необходим, - сказал Андрей Сигида, заместитель руководителя главного управления образования. - Мы не можем рисковать жизнью и здоровьем детей. Сейчас решаются организационные вопросы перевода учеников в другие учебные учреждения. На прошлой неделе мы сами оценили маршруты.

«Началку» школы № 86 переведут в гимназию №9 (ул. Мечникова, 13). Старшеклассники (это ученики 5-11 классов) после перехода на очное обучения будут обучаться в школе №12 (ул. Щетинкина, 1).

Учащихся 1-3 классов школы №70 переведут в школу №66 (ул. Партизана Железняка, 16). 4 классы – в школу № 145 (ул. 78-й Добровольческой Бригады, 1а), а 5-9 классы – в школу №157 (ул. Петра Ломако, 4а).

В мэрии добавили, что средства на разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы по капремонту школ №86 и №70 заложены в проекте бюджета на 2021 год. Только потом станут известна точная сумма и сроки выполнения ремонтных работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярске к учебному году открыли две новых школы

У кого-то вчера был только День знаний, а в Покровке и Нанжуль-Солнечном ребятишки еще и в новые школы пошли. В Покровке открыли школу № 155, в Нанжуль-Солнечном заработала школа № 156. Оба здания построены, кстати, по типовому проекту - на 1280 учеников. Обе школы помогут решить проблему переполненности других школ в микрорайоне (подробнее).