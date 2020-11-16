Tele2 – самый быстрорастущий оператор в мире

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подтвердил свое мировое лидерство по темпам роста: по итогам 2019 года компания показала лучший органический прирост выручки относительно рынка. Заключение сделано на основе банка данных GSMA – в исследовании рассматривались 417 операторов по всему миру. В 2015-2019 гг. Tele2 демонстрировала среднегодовые темпы роста сервисной выручки в номинальном выражении относительно рынка в 11,4%, что ставит компанию на первое место по динамике среди мировых операторов.

Среди зрелых операторов Tele2 показывает самую высокую динамику относительно рынка в мире: с 2015 года Tele2 демонстрировала двузначные темпы роста в номинальном выражении. При этом доля оператора на рынке увеличилась в 2015-2019 гг. с 11% до 16%. Компания заняла первое место по среднегодовым темпам роста выручки с результатом 11,4%, опередив на 3,9 п. п. французского оператора Free Mobile и на 4 п. п. – американскую компанию T-Mobile. Отрыв от колумбийского оператора Claro составил 5,5 п. п. Обладателя 5-го места – саудовского оператора Zain – Tele2 опередила на 6,8 п. п., а тайского TrueMove – на 7,2 п. п.

Исследование проводилось на основе банка данных GSMA. Эксперты Tele2 оценивали органический рост в номинальном выражении зрелых операторов: рассматривалось 417 компаний с выручкой более 1 млрд долларов с долей рынка в 2015 году от 10%. Таким образом, в выборку не попали мелкие операторы и стартапы.