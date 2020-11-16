Экс-министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов пробудет под арестом до конца декабря

Экс-министру продлили арест Фото: ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ

16 ноября в Железнодорожном районном суде Красноярска продлили арест экс-министру лесного хозяйства Красноярского края Димитрию Маслодудову.

Напомним, Димитрий Маслодудов 15 сентября 2020 года был освобожден от занимаемой должности. Но уже через пару дней ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 (Получение взятки должностным лицом в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, с марта 2018 до марта 2020 года Маслодудов покровительствовал лесозаготовительному предприятию «Краслесторг», которым фактически управлял его брат (а номинальными учредителями были знакомые). Он давал указания должностным лицам подведомственных лесничеств, расположенных на территории Енисейского района, осуществлять подбор и оформление участков как под санитарные, так и иные виды рубок, с последующим предоставлением их ООО «Краслесторг».

За два года учредители передали брату министра более семи миллионов рублей, четыре из них предназначались Димитрию Маслодудову.

- Сегодня на заседании адвокат Маслодудова ходатайствовал о смягчении меры пресечения и освобождении своего подзащитного из-под стражи, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Но суд счел доводы следствия обоснованными и удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения Маслодудову еще до 25 декабря 2020 года (на 1 месяц и 7 суток).