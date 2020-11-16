Воздух в Красноярске станет чище только к концу недели

Город окутало дымкой Фото: Мария МИШКИНА

На минувших выходных красноярские соцсети заполонили фотографии города, погрузившегося в дымку. Запах тоже был не самый приятный. Но датчики Минэкеологии почему-то горели зеленым. Значит, не было превышения вредных веществ?

Увы, нет. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, круглосуточная дежурная служба инспекторов Минэкологии края и передвижная эколаборатория работала в усиленном режиме. Связано это как раз со шквалом звонков на «горячую линию» ведомства от горожан. Люди жаловались на смог, запах и дымку. Всего за два дня поступило 90 звонков.

- Датчики территориальной сети наблюдения фиксировали превышения по мелкодисперсной пыли до 2 ПДК, - прокомментировали в пресс-службу Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края. - Эту же информацию отражали и датчики общественных организаций. Кроме того, оборудование зафиксировало превышение по диоксиду азота до 2,3 ПДК в нескольких районах краевого центра.

По информации специалистов Среднесибирского УГМС, в городе наблюдается метеорологическое явление, обусловленное высокой влажностью. Эти инверсионные условия стали причиной того, что загрязняющие частицы скопились в приземном слое атмосферы.

По прогнозам синоптиков, к вечеру 16 ноября подует западный ветер, и воздух станет чище. Но уже 17 ноября на город снова, скорее всего, опустится смог. В среду, 18 ноября, снова усиление ветра, который рассеет загрязняющие вещества, которые скопились в приземном слое.

ВАЖНО

Сообщать о дымке, неприятном запахе в воздухе или любом нарушении природоохранного законодательства можно по телефону круглосуточной горячей линии министерства: 8800-20-11-116.

КСТАТИ

Узнать о текущем состоянии атмосферного воздуха можно на сайте краевого Центра мониторинга или в мобильном приложении Krasecology.

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Выходные у красноярцев, по всей видимости, прошли под «черным небом». Об этом можно судить по их комментариям в соцсетях. А пациенты, которые проходят лечение от коронавируса в домашних условиях, даже шутят: «Запах черного неба этой зимой почувствуют не все» (подробнее).