ВТБ: спрос на покупки по QR-коду в рамках СБП вырос в 4 раза

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В октябре число покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей среди клиентов ВТБ достигло 90 тыс. операций, что превышает значения сентября в 4 раза. Объем транзакций вырос до 270 млн рублей, что втрое превосходит результат предыдущего месяца. Размер среднего чека по платежам составляет 3000 руб. Сервис оплаты покупок по QR-коду в рамках СБП ВТБ предоставил своим клиентам в апреле 2020 г.

С помощью QR-кода пользователи ВТБ Онлайн могут оплатить покупки в торговых точках, где реализован сервис СБП, в том числе операции в интернете. Совершить платеж клиент может на сайте магазина, либо по платежной ссылке. Для этого необходимо отсканировать QR-код и оплатить покупку.

«Использование QR-кода для проведения ежедневных покупок становится все более привычным среди потребителей. Сегодня только в рамках ВТБ этот сервис уже используют десятки тысяч пользователей, и его востребованность постоянно растет, - комментирует Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ. – Мы считаем использование QR-кодов для денежных операций перспективным, поэтому внедрили в новый ВТБ Онлайн возможность с его помощью снимать наличные в банкоматах без использования карты».