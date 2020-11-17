Банк «Открытие» запустил виртуальные кредитные карты

Банк «Открытие» предложил действующим клиентам новый формат популярных кредитных карт – виртуальные «120 дней» и Opencard кредитная. Оба продукта можно оформить при наличии предодобренного предложения без необходимости подтверждения дохода в интернет-банке или мобильном приложении «Открытия» на Android и iOs, обслуживание карт осуществляется полностью онлайн.

Виртуальные «120 дней» и Opencard кредитная предлагают такие же возможности, как и их аналоги на физическом носителе – пластике. Так, по карте «120 дней» можно не вносить кредитные платежи в течение всего грейс-периода, который составляет до 120 дней. Коме того, карта позволяет снимать наличные в рамках кредитного лимита в любых банкоматах по всему миру без комиссии. За выпуск карты платить не нужно. Opencard кредитная позволяет получить кэшбэк до 11% в любимой категории или до 3% за все покупки по карте. Кредитный лимит по обеим картам – до 500 000 руб., ставка – от 13,9%.

Кроме того, с виртуальных кредитных карт, как и с обычного «пластика», можно совершать переводы на другие карты и счета, оплачивать покупки в интернете или в обычных магазинах с помощью гаджетов, поддерживающих технологии бесконтактной оплаты – Apple pay, Google Pay, Mir Pay и др. Реквизиты карты будут доступны клиенту в безопасном режиме отображения в интернет-банке или мобильном приложении.

С более подробной информацией о кредитных картах «Открытия» можно ознакомиться на сайте банка.