Кредитный портфель ВТБ в Красноярском крае и Хакасии превысил 103 млрд рублей

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Кредитный портфель частных и корпоративных клиентов ВТБ в Красноярском крае и Республике Хакасия на 1 октября 2020 года составил 103,5 млрд рублей (+10% к началу года). Совокупный портфель привлеченных средств вырос на 8% до 79,9 млрд рублей.

В том числе, кредитный портфель населения а банке увеличился на 11%. Драйвером роста стала ипотека: портфель жилищных кредитов превысил 42,1 млрд рублей, прирост по отношению к началу года составил 15%. На кредиты наличными приходится 30,5 млрд рублей объема розничного портфеля (+7%).

Всего за 9 месяцев ВТБ предоставил частным клиентам Красноярского края и Республики Хакасия заемных средств на общую сумму 27 млрд рублей, что на 16% превышает результат за аналогичный период 2019 года. В общем объеме выдач более половины составляют кредиты на приобретение жилья. По сравнению с прошлым годом выдача ипотеки жителям региона увеличилась на 40%.

Портфель привлеченных средств физлиц показал рост на 10%, и составил 58,3 млрд рублей.

Наталья Табаринцева, управляющий ВТБ в Красноярском крае, прокомментировала:

«Ситуация с пандемией продолжает развиваться. Однако действующие инструменты господдержки и активная позиция банка позволили нам максимально использовать существующие возможности для помощи пострадавшим. Рекордное развитие розничного кредитования поддержали госпрограммы льготной ипотеки. В части сбережений наши клиенты все чаще пользуются инвестиционными инструментами и перераспределяют в них средства для получения большей доходности».