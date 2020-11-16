В Красноярске приступают к установке новогодних елок

В Красноярске начали готовиться к новогодним праздника Фото: администрация города

В Красноярске начали устанавливать новогодние елки. На предстоящей неделе планируется начать работы в крупных городских скверах. Комплектующие завезут в сквер имени Чернышевского в Центральном районе, сквер на улице Павлова, 21 в Кировском районе, в парк Гагарина в Железнодорожном районе, сквер «Паниковка» в Свердловском районе и в сквер Космонавтов в Советском районе. Также впервые новогодняя ель будет установлена в новом сквере в микрорайоне Солнечный и сквере «Каменный городок» на улице Щорса.

- На монтаж конструкций уходит около месяца, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе городского хозяйства. - Некоторые ели собирают сразу целиком, а потом украшают лапами, гирляндами и шарами. А самые большие – сначала по частям собирают на земле, а затем с помощью высотной техники монтируют по принципу детских пирамидок.

Все ели, которые устанавливают в этом году за счет средств городского бюджета,- это те же светодинамические конструкции, которые устанавливались в городе и раньше. Однако некоторые из них поменяют прописку. Также появится множество новогодних деревьев и городков, которые оборудуют инвесторы – коммерческие организации, предприятия, крупные торговые центры, заводы и другие.

Светящиеся уличные деревья уже традиционно будут радовать горожан. На улице Дзержинского появится такая аллея. Светящиеся деревья впервые появятся в районе перекрестка проспекта Мира и улицы Кирова, на левобережной и Ярыгинской набережных, и проспекте имени газеты «Красноярский рабочий».

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