На полках красноярских магазинов увеличивается ассортимент товаров, отмеченных зеленой шишкой

Сырники «Золотая коллекция» - вкусный, полезный завтрак. Фото: ООО «Моменталь»

В Красноярске на полках магазинов торговых сетей растет число товаров от местных производителей, одобренных Ассоциацией Енисейский стандарт. В «Аллеях» и «Командорах» появились новинки полуфабрикатов от местного производителя ООО «Моменталь», отмеченные знаком качества – зеленой шишкой, из серии «Золотая коллекция». Ищите на полках магазинов пельмени «Домашние», вареники с картофелем и грибами или с картофелем и жареным луком, блинчики с ветчиной и сыром или с творогом, бифштекс «Бавария» и котлеты «Домашние». В первую очередь продукция адресована тем, кто выбирает качество, заботится о здоровье и экономит время на приготовлении пищи.

В пятницу, 20 ноября, с 17.00 до 21.00 во всех «Аллеях» пройдет дегустация сырников. Из-за пандемии коронавируса мероприятие состоится с соблюдением необходимых санитарных правил. Вся представленная на дегустации продукция будет упакована в индивидуальные контейнеры, которые можно будет забрать с собой и попробовать сырники уже дома.

- Производитель местный. Сырье для полуфабрикатов мы используем только от местных производителей и свое собственное, – рассказали в ООО «Моменталь». – Говядину выращиваем сами, свинину закупаем у большемуртинского свинокомплекса, курицу покупаем у местного поставщика «Енисейский Бролер». Творог для производства сырников берем у местных молочных заводов «Енисей фактор» и «КрасМилк». Современное оборудование на производстве позволяет нам производить до 10000 килограммов продукции в смену, чтобы полуфабрикаты «Золотая коллекция» всегда были в наличии на прилавках магазинов – свежие и по приемлемой цене.

Вареники с картофелем и жареным луком «Золотая коллекция» - это идеальное сочетание домашнего теста и ароматной начинки из картофеля и свежего репчатого лука, обжаренного на сливочном масле. Фото: ООО «Моменталь»

Отметим, что особенность новой продукции еще и в том, что местное сырье, из которого она изготавливается, также имеет сертификацию Ассоциации Енисейский стандарт.

В ООО «Моменталь» обещают радовать красноярцев новинками. Уже сейчас готовится к производству еще один полуфабрикат «Кордон блю» – куриное филе с тремя разными начинками. Соберите свою «Золотую коллекцию»!

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На полках красноярских торговых сетей стало значительно больше местных продуктов

В торговых сетях «Аллея», «Красный Яр» и «Командор» появилось более 600 товаров со знаком качества «Одобрено Енисейский Стандарт» — это широкий ассортимент молочной продукции, сладостей, хлеба, муки, рыбы, напитков и овощей!

Ни в одной другой торговой сети нашего края нет такого разнообразия местного ассортимента. Качественный, натуральный продукт, добровольно прошедший дополнительную экспертизу, уже сегодня покупатели смогут легко найти в 35 магазинах местных торговых сетей! Все эти продукты теперь заметно выделены на полках и маркированы на упаковке знаком качества «Одобрено Енисейский Стандарт» (подробнее).