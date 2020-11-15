Красноярцы жалуются на смог: «Нечем дышать, ничего не видно»

Красноярцы жалуются на смог Фото: Мария ЛЕНЦ

Выходные у красноярцев прошли под «черным небом». Об этом можно судить по их комментариям в соцсетях.

«Как «хорошо» сегодня дышится, какой воздух «чистый»!

«Посмотрите, какой кошмар! Дышать невозможно! Ничего не видно, соседние дома, как в тумане. Окна открыть боюсь».

А пациенты, которые проходят лечение от коронавируса в домашних условиях, даже шутят: «Запах черного неба этой зимой почувствуют не все».

«Я запах не чувствую, но вижу и могу представить, как это все пахнет».

Соседние дома, как в тумане Фото: Мария ЛЕНЦ

И так во всех районах города. Жители жаловались на неприятный запах. Под шквал критики попали промышленные предприятия. Другие же сетовали, что установилась безветренная погода.

По данным специалистов Среднесибирского УГМС, температура воздуха в ночь на 16 ноября будет около -17 градусов. Ветер восточный 3–8 метров в секунду, который, как не раз говорили синоптики, часто приводит к тому, что воздушные массы застаиваются над Красноярском.

По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, режим НМУ в городе пока не объявили. Да и датчики Минэкологии горят зеленым, хотя независимые станции показывают высокий уровень загрязнения.