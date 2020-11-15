Стелу «Красноярск» установили в районе Дрокинской горы

Стела будет располагаться рядом с Дрокинской горой Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Стела «Красноярск» заняла свое новое место. Теперь она будет встречать и провожать всех приезжающих и выезжающих в районе Дрокинской горы.

Как рассказали в администрации города, операция по переносу одного из символов города началась в ночь с четверга на пятницу, 12 ноября, а завершилась в воскресенье, 15 ноября.

Глава Красноярска Сергей Еремин не удержался и поехал лично посмотреть, как завершается монтаж стелы на новом месте. В своем Instagram он поблагодарил всех, кто принял участие в операции по ее спасению:

«С новосельем, наш дорогой талисман и символ целой эпохи! Несмотря на то, что объект находится не в черте города, считаю, что он принадлежит всем красноярцам. Я благодарю всех, кто участвовал в непростой операции по спасению части истории города. Именно так! Пустить на металлолом – это совсем не про нас, красноярцев. Я счастлив, что в нашем городе есть люди, которые считают делом чести сохранить то, что было создано предыдущими поколениями и встали с нами рядом, чтобы сделать это!».

Напомним, стелу «Красноярск», которая ранее располагалась на въезде в город, пришлось перенести из-за расширения федеральной трассы.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что стела «Красноярск» - это уникальная для того времени разработка красноярских инженеров. Она спроектирована так, что легко выдерживает большие нагрузки, притом совершенно автономно.