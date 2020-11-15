Председатель горсовета Ачинска на своей иномарке врезался в трамвай

Очевидец узнал в одном из участников аварии спикера местного горсовета Фото: ИА «Запад24»

В Ачинске 15 ноября автомобиль председателя горсовета столкнулся с трамваем. Об этом сообщает ИА «Запад24», куда видео ДТП прислал очевидец.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, 64-летний Сергей Никитин попал в аварию на одной из центральных улиц города. Происшествие незначительное, поэтому сотрудников ГИБДД вызывать не стали и оформили все по европротоколу.

Напомним, чиновник находился на «больничном» по заболеванию коронавирусом. Несколько дней назад выздоровел и уже приступил к работе.

В сеть начали ерничать по поводу вождения Никитина.

«Трамвай не заметил!».

Еще и приплели его политическую карьеру. Сам же он отнесся философски к случившемуся: «С кем не бывает».

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Судя по записи, сотрудники ДПС патрулировали город. На дороге заметили «шестерку», водитель которой попытался остаться незамеченным. По всей видимости, пьян. Увидев, что к нему направился инспектор, он сдал назад, врезался в мусорный бак, дал по газам и уехал. Экипаж ГИБДД с сиреной и включенными маячками мчится следом. Нарушитель петляет по проезжей части (подробнее).