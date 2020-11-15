Жительница Лесосибирска рассказала, как лечилась от коронавируса: «С поражением легких 50% отправили домой»

Ирина болеет с 26 октября Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

56-летняя Ирина С. из Лесосибирска рассказала в соцсетях свою историю борьбы с коронавирусом. Женщина предположила, что заразилась COVID-19 в такси, когда ехала вместе с мужем в Красноярск.

«С нами ехала больная, но маска у нее была на бороде. Муж пошел в поликлинику на прием, ему нужен был больничный. Я на пенсии, ко мне никто не приехал, не позвонил с медперсонала. Врач выписала через мужа лечение - 3 антибиотика и еще кучу лекарств».

Ирина уверяет, что заболела еще 26 октября. Температура постоянно поднималась до 39. Она не могла ходить, даже лежать, а если вставала, то теряла сознание. «Скорую» вызывали, но разговора о госпитализации не было. Только 6 ноября ее повезли на компьютерную томографию. Вот что было дальше:

Женщина сейчас находится в ковидном госпитале Фото: соцсети

«Поражение легких было 50 процентов, но не взяли тест на вирус, отправили домой. Не знаю, что было бы, если бы дочь не добилась госпитализации. Она позвонила врачу в Лесосибирске и сказала, что если со мной что случится, то засудит всех. В итоге меня отправили сразу же в ковидный госпиталь в Енисейске, где и нахожусь сейчас. Мазок на ковид положительный. В Енисейске приезжают домой врачи, берут мазки, делают КТ, почему в Лесосибирске полное бездействие? Получается, что если повезет, выживешь. Не повезет, все на вирус спишут».

Вот что писали в комментариях под этим постом:

«Наши врачи, медсестры, фельдшера - молодцы. Да, очень много работы у них, где-то есть упущение, но и медики не святые, они так же болеют и семьи у них».

«Сейчас пошел естественный отбор, говорю как медик. Мест нет, медикаментов в аптеке еще поискать нужно. На анализы, кт тоже еще нужно попасть. Так что, берегите себя и своих близких! Весной многим было смешно, а сейчас??? Медицина зашивается, большинство медиков на больничном. Скоро Вас лечить будет некому! Позаботьтесь о себе сами!».

Напоминаем, что в Красноярском крае продолжает действовать масочный режим. «Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что маску следует надевать не только в местах массового пребывания людей (общественном транспорте, такси и на остановках), но также на парковках и в лифтах.