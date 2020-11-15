Календарь событий 15 ноября в Красноярске, что произошло в этот день: Коммунальный мост открыли для транспорта

Мост вошел в справочник ЮНЕСКО «Мостостроение мира» Фото: Мария ЛЕНЦ

15 ноября 1961 года в Красноярске открыли для транспорта и пешеходов Коммунальный мост. Сейчас это один из одиннадцати действующих мостов через реку Енисей. На правом берегу мост выходит на Предмостную площадь, на левом — на Театральную площадь (бывшую площадь 350-летия Красноярска).

Так люди перебирались с берега на берег до строительства моста Фото: vk.com/krasnoyarskrf

До этого момента горожане перебирались с берега на берег на плашкоуте (это платформа на двух больших плоскодонных лодках, перемещалась она с помощью каната и силы течения реки).

В начале 1941 года начались изыскательские работы – бурения на трассе моста, которые были закончены 25 апреля 1941 года. По результатам изысканий утвердили предварительные границы отвода для строительства моста.

Перед ледоходом во время строительства Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Во время Великой Отечественной войны все средства и силы шли на нужды фронта, строительство постоянной переправы отложили. Временно соорудили понтонный мост, который разводили по ночам для пропуска судов и проработавший до запуска капитального моста.

Понтонный мост Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Возведение постоянного моста началось в 1956 году. При этом была применена уникальная технология монтажа железобетонных полуарок весом более 1,5 тысяч тонн и замыкание сводов на плаву в пролете. Возведение опор проводилось кессонным методом. Что это значит?

Строительство Коммунального моста Фото: vk.com/krasnoyarskrf

На дно Енисея погружался огромный колокол из железобетона, внутри под давлением 1,8 атмосферы находились рабочие. Одна бригада могла находиться в таких условиях не более четырех часов.

Перед открытием Коммунальный мост испытали на прочность - загнали на него 140 самосвалов с гравием.

Перед тем, как запустить движение, мост испытали на прочность Фото: vk.com/krasnoyarskrf

За разработку и использование технологии сооружения и замыкания арок моста без подстраховочных опор строители были удостоены Ленинской премии. Ведь этот метод позволил существенно сократить сроки строительства и удешевить его. Сам мост благодаря этой технологии вошел в справочник ЮНЕСКО «Мостостроение мира».

СПРАВКА КП

Габариты Коммунального моста:

- длина - 2300 метров (вместе с дамбой - 2500 метров);

- ширина - 23,4 метра;

- высота - 26 метров.