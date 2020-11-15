Желающая заработать на ставке в игре на бирже жительница Красноярска потеряла почти полмиллиона рублей

Поняв, что ее обманули, женщина написала заявление в полицию Фото: Мария ЛЕНЦ

49-летняя жительница Красноярска хотела улучшить свое благосостояние на ставках в игре. В итоге лишилась 498 тысяч рублей. Об этом рассказали в полиции города.

В дежурной части женщина рассказала, что увидела в социальной сети рекламный пост компании, которая предлагает стать участником биржевых интернет-ставок. Она зарегистрировалась на сайте одной из компаний, указав для связи свой номер телефона. После позвонил «сотрудник компании» и предложил сделать ставки в игре. Для этого нужно было перейти по ссылке, которую он отправил на ее мобильный.

- Женщина осуществляла операции по перечислению денежных средствах со своей банковской карты на счет аферистов, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». - Однако поступления денег на свой счет так и не дождалась. Поняв, что стала жертвой мошенников, она обратилась за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.3 «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Мошенникам грозит до 6 лет лишения свободы. Только нужно еще установить их личности и задержать. Как раз сейчас этим и занимаются сотрудники полиции.