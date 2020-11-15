В Красноярске пройдет «горячая линия» по услугам такси и каршеринга

Специалисты ответят на вопросы по работе такси Фото: Мария ЛЕНЦ

С 16 по 30 ноября 2020 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю проведут «горячую линию» по услугам такси и каршеринга.

Оставить обращение можно на официальном сайте ведомства. Можно будет получить ответы на вопросы правил оказания транспортных услуг, защиты прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, деятельности агрегаторов такси.

Звонить можно с 10.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов.

КОНКРЕТНО

Телефон «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю: 8(391)226-89-50.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые правила пассажирских перевозок с 1 января 2021: таксистам будет сложнее намотать счетчик

Правительство утвердило новые правила пассажирских перевозок на автомобильном и городском электротранспорте. Правила вступят в силу 1 января 2021 года и будут действовать в течение семи лет. «Комсомолка» рассказывает, что изменится в работе такси, автобусов и трамваев (подробнее).